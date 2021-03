Entretenimento 26/03/2021 12:15 Equipe portal Netflix confirma segunda temporada de 'Cidade Invisível' Primeiro projeto de Carlos Saldanha fora do mundo da animação chegou à lista de mais vistos em mais de 40 países A segunda temporada da série Cidade Invisível foi confirmada pela Netflix nesta terça-feira, 02. O primeiro projeto do diretor Carlos Saldanha fora do mundo da animação, estrelado por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, foi um sucesso de audiência na plataforma e chegou a entrar para a lista dos mais assistidos em 20 países. A trama repleta de mistério, investigação policial instigante e conflitos humanos trouxe ainda personagens inspirados no folclore brasileiro a partir de uma releitura contemporânea do diretor. E, na segunda temporada, a partir da porta de entrada para um mundo invisível criada em pleno Rio de Janeiro, o desejo é explorar outra região do país. Os novos personagens que irão habitá-la, no entanto, são segredo. O elenco ainda não está confirmado, mas trará novidades. Informações sobre o início das gravações também não foram divulgadas. Sobre Cidade Invisível Um policial ambiental encontra uma estranha conexão entre a morte de sua mulher e o aparecimento de um boto cor-de-rosa morto numa praia do Rio de Janeiro. Conforme avança nas investigações, ele descobre um mundo oculto habitado por entidades do folclore brasileiro. Com Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Julia Konrad, José Dumont, Manu Dieguez, entre outros.

