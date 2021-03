Entretenimento 26/03/2021 12:21 Pipoca Moderna Disney anuncia suas primeiras séries europeias de streaming Serão 10 programas desenvolvidos na França, Itália, Alemanha e Holanda A Disney anunciou nesta segunda (16/2) a produção dos primeiros conteúdos originais europeus para suas plataformas de streaming. Serão 10 programas desenvolvidos na França, Itália, Alemanha e Holanda, incluindo os primeiros projetos para a vindoura Star+ (Star Plus), versão internacional da Hulu, que respondem por oito títulos do total. A lista europeia inclui uma mistura de dramas, fantasias, comédias e documentários, que destaca as séries The Good Mothers, sobre mulheres mafiosas, produzida pela empresa italiana Wildside (We Are Who We Are da HBO), a fantasia Parallels, criada por Quoc Dang Tran (o escritor por trás da série de terror francesa Marianne da Netflix), e Sam - A Saxon, história do primeiro policial negro da Alemanha Oriental, escrita por Jörg Winger (criador da premiada Deutschland 83). Entre as comédia, a Disney+ (Disney Plus) vai retomar a série italiana Boris (foto acima), originalmente da Fox, após três temporadas anteriores e um longa-metragem. Liderada por Diego Londono (ex-Fox), vice-presidente executivo de redes de mídia e conteúdo da Disney na EMEA (Europa, Oriente Médio e África), e Liam Keelan (ex-BBC), vice-presidente de conteúdo original na região, a iniciativa europeia da Disney buscou atrair produtores de peso e espera lançar seus primeiros programas ainda em 2021. Em comunicado, Londono disse que a Europa é uma "potência criativa" e os projetos locais ajudarão a Disney+ a se tornar um "destino certo" para o público. Keelan acrescentou: "Nossa oferta europeia inicial ressalta o compromisso regional da Disney com talentos diferenciados e excepcionais, refletindo nosso desejo de trabalhar com os melhores contadores de histórias da indústria". O lançamento da Star+ deu à dupla mais flexibilidade em termos dos tipos de programas que podem encomendar, embora o mercado adulto seja muito mais competitivo, com Netflix, Amazon e Apple brigando por séries internacionais de alto nível. Além dos programas anunciados, a Disney sinalizou intenção de lançar originais da Espanha e Reino Unido, além de investir mais em produções da Alemanha. O plano é, em última instância, ultrapassar a meta de produção de 50 séries internacionais originais até 2024, anunciada durante o Dia do Investidor no ano passado. Este montante, porém, não é exclusivo da Europa e também conta com produções de outros mercados, como a América Latina.

