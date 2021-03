Entretenimento 31/03/2021 06:40 GABRIEL PERLINE gabriel.perline@noticiasdatv.com. Ofuscada por Daniela Albuquerque, Luciana Gimenez perde talk show na RedeTV! A reformulação na grade noturna da RedeTV! fez Luciana Gimenez perder de vez seu talk show, o Luciana By Night, pelo qual ela tinha tanto apreço. Foram diversos os fatores que levaram a emissora a tomar essa decisão, mas o principal foi a falta de conteúdo relevante. A direção avaliou que o programa não tinha a mesma qualidade, o prestígio nem a profundidade do que o Sensacional, de Daniela Albuquerque.. Kaka Marques, diretor artístico e de produção da emissora, notou que os famosos que iam ao sofá de Luciana Gimenez raramente rendiam pautas relevantes. Das entrevistas, não saíam novidades, nenhuma história inédita, somente assuntos batidos. Logo, o público não comentava nas redes sociais e a imprensa tampouco repercutia seus conteúdos. As comparações com o Sensacional foram inevitáveis, já que o programa da primeira-dama da RedeTV! consegue atrair até artistas de outras emissoras, que sempre guardam uma carta na manga para tornar as entrevistas mais quentes e profundas. Na avaliação da direção, Daniela tem mais facilidade para conquistar seus convidados. O fator "home do UOL" também foi colocado em pauta. A assessoria de imprensa da emissora reportou à direção que os jornalistas a procuram para pedir conteúdos das entrevistas e fazerem suas divulgações, além de conseguir emplaca semanalmente um destaque na página principal do UOL Não se tratou de uma hipervalorização da rixa existente entre Luciana e Daniela, muito menos de uma classificação de quem é melhor na função. Tanto que a RedeTV! se esforçou para manter a ex-mulher de Marcelo de Carvalho em seu elenco. Foi colocado em pauta apenas o formato, que não estava mais atendendo aos interesses da casa, que optou por deixar com Daniela a missão de seguir realizando entrevistas em profundidade com os famosos. Luciana perdeu o By Night, mas não ficou de mãos abanando. Ela segue com o Superpop e também ganhou o Operação Cupido, game show que estreia em abril, na mesma semana em que entrarão no ar os novos contratados com seus respectivos programas e também a versão completamente reformulada do TV Fama.

