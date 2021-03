Entretenimento 31/03/2021 17:14 Pipoca Moderna Público nos cinemas brasileiros cai 97% em um mês Com a maioria das salas de cinema fechadas, o circuito brasileiro registrou uma queda de cerca de 97% em sua frequência na comparação com o mês passado. Ao todo, 4,1 mil espectadores brasileiros compraram ingressos para filmes entre quinta e domingo passado (28/3), resultando num faturamento de R$ 41,2 mil no último fim de semana, segundo dados da consultoria Comscore. Na comparação, entre 25 e 28 de fevereiro os cinemas registraram público de 165 mil pessoas e arrecadação de R$ 2,89 milhões, números que na época já eram considerados muito baixos. Atualmente fechados, os cinemas de São Paulo, maior mercado cinematográfico do país, vão permanecer desta forma por pelo menos mais duas semanas, de acordo com determinação do governo do estado para conter a pandemia de coronavírus. No domingo, a capital paulista bateu um recorde mórbido, sepultando 392 corpos num único dia, o maior número de enterros da pandemia.

