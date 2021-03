Entretenimento 31/03/2021 17:19 Dupla Explosiva 2 muda mais uma vez a data de lançamento A sequência de Dupla Explosiva (2017) vai reunir Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds e Salma Hayek. O longa ganhou um novo título em inglês The Hitman’s Wife’s Bodyguard e também uma nova data de lançamento. O filme está tendo a data de lançamento modificada desde o ano passado, quando a previsão era que ele saísse em 20 de agosto deste ano. Agora o longa está previsto para 16 de junho. Com Patrick Hughes na direção e roteiro de Tom O’Connor, Dupla Explosiva 2 conta a história da dupla mais perigosa do mundo – Michael Bryce (Ryan Reynolds) e o assassino Darius Kincaid (Samuel L. Jackson). Desta vez os dois estão de volta à ação na missão de salvar a esposa de Darius. Sem licença para trabalhar e sob investigação, Bryce é forçado a entrar em ação e tentar salvar a infame vigarista internacional Sonia Kincaid (Salma Hayek). Logo eles se encontram em uma conspiração global envolvendo um louco vingativo e poderoso (Antonio Banderas) que está ameaçando destruir a Europa.

