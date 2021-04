Padre Marcelo Rossi viraliza nas redes sociais com nova forma física

Religioso, que já passou por extremos na luta com a balança, surge sarado em fotos compartilhadas em seu Instagram; "Em busca do shape sagrado", diz fã

O padre Marcelo Rossi, de 53 anos, virou assunto nas redes sociais, neste terça-feira (30), ao chamar atenção dos internautas por sua nova forma física. O religioso, que já relatou problemas com o excesso de peso e fez uma dieta radical há alguns anos com a qual perdeu 40 quilos e chegou quase à anorexia, surgiu em novas fotos com o corpo mais forte e bem definido.

Discreto em seu Instagram, padre Marcelo posta poucos vídeos e fotos suas, mas nas que ele compartilha com os seguidores é possível ver a mudança – o sarcedote, como apontaram internautas, está com com o trapézio e os braços maiores, com algumas veias saltadas.

“Óstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi Em busca do Shape Sagrado“, bricou um usuário do Twitter. “Gente, pelo amor de Deus, o padre Marcelo Rossi tava igual um maracujá murcho no sol e agora tá uma geladeira frost free”, apontou outro. “Padre Marcelo está prestes a tirar seus pecados na base do supino, rosca invertida, remada e halteres”, alertou mais um perfil do microblog. “Em busca do shape sagrado”, brincou uma quarta pessoa.

Formado em educação física, o religioso estourou no final dos anos 1990, quando tinha uma silhueta esguia. De lá para cá, padre Marcelo, que sofreu com a depressão, engordou e perdeu peso, chegando a extremos da balança. Em entrevistas, ele confessou ter tomado esteroides no passado antes de ser ordenado padre e ao Fantástico, em 2013, contou ter feito uma dieta à base de alface, cebolas e três hambúrgueres por dia, tendo perdido cerca de 40 quilos – apesar disso não se sentia magro e continuava com a dieta, e chegou a cair na esteira porque se sentiu mal ao fazer o exercício.

Para a Quem ele revelou que esteve a um passo da anorexia. “Fiz uma dieta louca, sem nutricionista. Em seis meses sequei, sem remédio, sem nada. Sem querer, comecei a perceber que estava ficando anoréxico. As pessoas me falavam que eu estava muito magro, avisavam e eu não acreditava. Eu deveria controlar meu peso, mas conheço pessoas que são neuróticas com a balança. Tinha medo de ficar igual a elas. Cheguei a 67 quilos”, contou o padre de 1,95 metro.

Procurada, a assessoria de imprensa de padre Marcelo Rossi informou que o religioso não vai se pronunciar sobre o assunto.