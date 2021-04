Entretenimento 02/04/2021 07:00 Jornada Geek Bridgerton | Série tem novas adições no elenco da sua 2ª temporada Bridgerton | Série tem novas adições no elenco da sua 2ª temporada Foto: Divulgação Com o seu desenvolvimento já confirmado há algumas semanas, aos poucos a 2ª temporada de Bridgerton vai ganhando algumas novidades. E entre elas, a mais recente envolve novas adições ao seu elenco. Segundo informações do site Deadline, a atriz Charithra Chandran e o ator Rupert Young (Merlin) entraram para o elenco da 2ª temporada. De acordo com a fonte, Chandran será Edwina e Young será Jack. Confira as descrições dos personagens: Edwina será a irmã mais nova de Kate Sharma e que chama atenção de Viscount .

Jack será o novo membro do Ton com uma conexão com uma das suas famílias mais notáveis e um mistério de Bridgerton. O personagem foi criado para a série e não existe nos livros. Vale lembrar que, recentemente, a atriz Simone Ashley (Sex Education, Because the Night) foi confirmada no elenco dos novos episódios da série da Netflix como a intérprete da personagem Kate Sharma. Na 2ª temporada, Bridgerton continua quebrando as convenções de corrida. O interesse amoroso de Anthony (conhecida como Kate Sheffield nos livros de Julia Quinn) e sua família foram concebidos pela equipe criativa da série como sendo de ascendência indiana em uma continuação do mundo reimaginado e criado na 1ª temporada, que incluiu vários personagens negros importantes, incluindo o Duque de Hastings (Regé-Jean Page), Lady Danbury (Adjoa Andoh) e a Rainha Charlotte (Golda Rosheuvel). Sobre a série Bridgerton A trama da série Bridgerton acompanha Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), filha mais velha da poderosa família Bridgerton, que precisa conseguir um bom casamento, mas também espera encontrar o verdadeiro amor. Em Londres, no Período Regencial, esse sonho parece impossível. Ainda mais quando o irmão começa a descartar todos os pretendentes, e a misteriosa Lady Whistledown espalha fofocas sobre ela na alta sociedade. É aí que entra o rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), solteiro convicto e cobiçado por todas. Apesar de dizer que não querem nada um com o outro, surge uma forte atração entre os dois, que precisam lidar com essa relação cheia de joguinhos psicológicos e com as expectativas da sociedade para o futuro deles. O elenco da série é formado por Adjoa Andoh e Lorraine Ashbourne como Lady Danbury e Mrs. Varley, enquanto os irmãos da família Bridgerton são interpretados por Jonathan Bailey como Anthony, Phoebe Dynevor como Daphne, Ruth Gemmell como Lady Violet, Florence Hunt como Hyacinth, Claudia Jessie como Eloise, Luke Newton como Colin, Ruby Stokes como Francesca, Luke Thompson como Benedict, e Will Tilston como Gregory. Outros nomes também confirmados no projeto são Ruby Barker como Marina Thompson, Sabrina Bartlett como Siena Rosso, Harriet Cains como Philippa Featherington, Bessie Carter como Prudence Featherington, Nicola Coughlan como Penelope Featherington, Ben Miller como Lord Featherington, Martins Imhangbe como Will Mondrich, Regé-Jean Page como Simon Basset, Golda Rosheuvel como Rainha Charlotte, Polly Walker como Lady Portia Featherington, Julie Andrews como Lady Whistledown (voz) e Jonathan Jude como Hansol. Como confirmado desde o seu anúncio, a série Bridgerton foi criada por Chris Van Dusen, da produtora Shondaland, tendo assim também a famosa Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How To Get Away With Murder) como uma das suas produtoras executivas ao lado de Betsy Beers e também de Van Dusen.

