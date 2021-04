Entretenimento 02/04/2021 07:04 Jornada Geek Lucifer 5ª temporada – Parte 2 ganha data de estreia Com o seu desenvolvimento já confirmado há meses, a 2ª parte da 5ª temporada da série Lucifer finalmente voltou a ganhar novidades. E desta vez, a mais recente delas envolve justamente a confirmação da sua data de estreia. Em uma postagem recente em sua conta nas redes sociais, a Netflix confirmou que os últimos episódios da 5ª temporada de Lucifer serão lançados em 28 de maio de 2021. Detalhes sobre a trama ou sinopse dos episódios não foram divulgados, mas é válido destacar que é de conhecimento que Lucifer 5ª temporada – Parte 2 contará com 8 novos episódios. Além disso, a 6ª e última temporada também teve suas filmagens finalizadas recentemente. Sobre a série Lucifer Lucifer não quer mais ser o Senhor do Inferno e troca seu reino pelo caos revigorante de Los Angeles, onde se diverte ajudando a sagaz investigadora Chloe Decker (Lauren German) a resolver crimes. Na parte 1 da temporada 5, o irmão gêmeo Michael assume o lugar do diabo na Terra enquanto ele volta ao inferno, obrigando Lucifer (Tom Ellis) a consertar o estrago que o irmão fez em sua vida. Além disso, ele finalmente se decide em relação ao que sente por Chloe e responde à pergunta feita pelos fãs desde o início: “Será que eles vão ficar juntos?” A temporada mais recente teve algumas adições ao seu elenco. A primeira delas é Vinessa Vidotto, que viverá Remiel, a “irmãzinha clássica” que admira seu irmão mais velho, o poderoso Amenadiel (D.B. Woodside). Enquanto isso, a atriz Inbar Lavi é a intérprete da personagem Eva. Já na 5ª temporada o ator Dennis Haysbert foi adicionado ao programa como o intérprete de Deus.

