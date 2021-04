Entretenimento 05/04/2021 15:24 Quem Online Danilo Gentili fica com rosto deformado após alergia por medicamento Danilo Gentili deixou seus seguidores assustados ao publicar vídeos no Instagram na noite deste domingo (4). O apresentador do The Noite estava com o rosto deformado e explicou que teve uma crise alérgica ao tomar um medicamento que não poderia. “Passei por maus bocados nesta Páscoa. Graças a Deus, está tudo bem agora, tudo em paz. Mas, por acidente aí, tivemos um problema, tomei uma medicação que eu não podia. Eu sou alérgico, começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito. Foram momentos bem tensos”, contou ele. Danilo falou que foi para o hospital e quase precisou ser intubado. “Fiquei em observação. Agora está melhor. Tive um período tenso, se minha traqueia não regredisse, eu ia precisar ser intubado. E, se fosse intubado, isso é um risco gigantesco para mim, porque eu não posso tomar remédio. E poderia ser uma situação complicadíssima, poderia ir para o saco”, declarou. O apresentador aproveitou ainda para mandar uma mensagem de fé aos seus seguidores. “Quando pensei que poderia ir pro saco, tive paz. Porque eu lembrei em quem eu tenho crido. E eu lembrei, porque ele vive, eu também viveria. Eu lembrei que, por causa dele, ainda que eu morresse, eu viveria. Essa é a certeza da minha fé. Ainda é Páscoa em como essa é coisa mais preciosa que eu tenho, estou compartilhando com vocês. Busque essa vida e você nunca morrerá”, completou.

