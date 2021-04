Entretenimento 05/04/2021 20:02 E-Pipoca Marvel e Disney+ divulgam novo trailer da série Loki O vídeo mostra as consequências do deus da trapaça através do Multiverso após ele ter fugido com o Tesseract em Vingadores: Ultimato. O elenco da série conta com Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Owen Wilson e Tom Hiddleston. A série foi criada e escrita por Michael Waldron, com direção de Kate Herron. É a terceira série da Marvel Studios, a começar por WandaVision, que estreou em janeiro, e atualmente Falcão e o Soldado Invernal está em exibição. A Marvel Studios tem 10 programas da Disney+ programados para os próximos anos, como Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion e Armor Wars.

Voltar + Entretenimento