Entretenimento 10/04/2021 19:52 IstoÉ Gente Indignado com alto número de mortos pela Covid-19, Luciano Huck interrompe >Caldeirão>: >Triste> O apresentador Luciano Huck interrompeu o quadro ‘Tem ou Não Tem’, que foi exibido neste sábado (10) durante o ‘Caldeirão do Huck’, para fazer uma reflexão sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus. Ele lamentou que as famílias não puderam sequer enterrar seus parentes mortos em paz pelo alto risco de contágio. A análise de Huck ocorreu quando ele mostrou uma pergunta sobre as atividades que precisaram ser paralisadas por causa da pandemia de coronavírus. Uma das participantes mencionou os velórios, mas não converteu ponto. Ele então aproveitou a deixa para comentar a situação vivida em todo o mundo. “Talvez a gente possa melhorar [a pergunta]. O que as pessoas não puderam fazer nesta pandemia? Mais de 300 mil mortos na pandemia de Covid-19, e as pessoas não puderam nem velar os seus entes queridos”, lamentou ele. “Essa sua resposta faz a refletir que essas é uma das coisas mais dolorosas e penosas da pandemia, além desse número bíblico de mortos, foram as pessoas impedidas de velar seus mortos. Eu não tinha pensado nisso, mas é triste”, concluiu.

