Netflix prepara série derivada de 'Para Todos os Garotos'

Continuação seria uma série centrada numa personagem secundária da franquia: Kitty, a mais jovem das irmãs Covey

Segundo apurou o site Deadline, a continuação seria uma série centrada numa personagem secundária da franquia: Kitty, a mais jovem das irmãs Covey, interpretada nos filmes por Anna Cathcart. A atração acompanharia sua jornada para encontrar o seu amor verdadeiro.

Jenny Han, autora dos livros que inspiraram os filmes, assina a criação e está escrevendo o roteiro da série em potencial com Siobhan Vivian, que trabalhou na equipe de Quatro Amigas e um Jeans Viajante (2005). A produção é do estúdio Awesomeness, que realizou os filmes para a Netflix

A série contaria com a volta de Anna Cathcart ao papel e possíveis participações do resto do elenco. Como Kitty, a atriz roubou as cenas na trilogia, desempenhando um papel fundamental na trama. Foi ela quem, no primeiro filme de 2018, encontrou as cartas que sua irmã mais velha Lara Jean (Condor), uma tímida aluna do Ensino Médio, havia escrito para meninos por quem ela tinha uma queda e as enviou secretamente, gerando todos os eventos subsequentes.

O projeto faria parte de uma iniciativa da Netflix para construir universos integrados de longas-metragens e séries como partes da mesma franquia. A ideia tem equivalência em projetos da concorrente HBO Max, que está em fase adiantada de desenvolvimento de uma série derivada do filme O Esquadrão Suicida e também prepara um spin-off de Batman. Mas o modelo foi estabelecido pelo sucesso das primeiras séries de Star Wars e da Marvel, que estouraram a audiência do Disney Plus.