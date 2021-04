Nativa News

Entretenimento 14/04/2021 12:59 Pipoca Moderna Liga da Justiça de Snyder vaza acidentalmente na HBO Max O serviço de streaming soltou um comunicado oficial se desculpando. A aguardada versão de Liga da Justiça de Zack Snyder vazou temporariamente na tarde de segunda (8/3) pela HBO Max. Vários usuários que procuraram assistir Tom & Jerry acabaram sendo redirecionados para Liga da Justiça, que recebeu classificação etária "R", para maiores de 17 anos nos EUA. A plataforma percebeu o erro e, depois de cerca de uma hora, o filme (que tem quatro horas de duração) saiu do ar. "A 'Liga da Justiça' de Zack Snyder ficou temporariamente disponível na HBO Max e o erro foi corrigido em minutos", disse a plataforma. A estreia oficial do Snyder Cut, como é conhecida a nova versão do filme dos super-heróis, totalmente reeditada pelo diretor Zack Snyder, só estreia oficialmente na semana que vem, no dia 18 de março. No Brasil, o lançamento acontecerá em VOD (locação digital).

