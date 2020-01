Reinier pode ser o primeiro reforço do Real Madrid em 2020, informa jornal

Após o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, indicar a iminente venda de uma joia rubro-negra "a um gigante europeu por milhões de euros", Reinier, de 17 anos, é destaque no site do diário Marca, da Espanha, sendo apontado como o possível primeiro reforço do Real Madrid em 2020. Segundo a publicação, o promissor meia está no radar do clube merengue há mais de uma temporada.



A declaração do Mister, que lançou Reinier entre os profissionais da Gávea, foi dada ao jornal Record, de Portugal, durante as férias do técnico em sua terra natal. Oficialmente, o Flamengo nega ter recebido qualquer proposta pelo meio-campista, cujo vínculo foi renovado em novembro de 2019 e passou a ter validade até 29 de outubro de 2024. Com a prorrogação, a multa rescisória foi diminuída - era de 70 milhões de euros. Os valores são mantidos em sigilo.



No Marca, destaca-se a movimentação de Reinier nas redes sociais nos últimos dias. Segundo o diário, o meia começou a seguir vários atletas do Real Madrid. Com passagens de destaque pelas seleções de base do Brasil, Reinier disputou sua primeira temporada entre os profissionais do Flamengo. Sua estreia foi em julho, contra o Emelec (EQU) no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores. As primeiras chances do promissor meia já vieram sob o comando de Jorge Jesus.



No total, foram 15 partidas (oito como titular) e seis gols no segundo semestre, tendo participado das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Como disputou o Mundial de Clubes em dezembro, Reinier curte férias neste momento. Contudo, não se reapresentará junto aos demais jogadores do Flamengo no dia 22 de janeiro. O jovem foi convocado por André Jardine e disputará o Torneio Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira Sub-23 na Colômbia.



Disputado entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro, o Pré-Olímpico apontará os dois representantes da América do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O Brasil faz parte do Grupo B ao lado de Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. O Grupo A é composto por Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela.