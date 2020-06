As aspirações do Cuiabá de Marcelo Chamusca para 2020

Depois de terminar em 1º lugar a primeira fase do Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá enfrentará o Luverdense pelas quartas de final da competição, com o primeiro jogo a ser realizado no Estádio Passo das Emas. Além da expectativa em torno da possível conquista do 10º estadual de sua história, o título deste ano seria o quarto mato-grossense seguido do Auriverde da Baixada (uma façanha que, até aqui, somente o Mixto conseguiu).

Os números estão todos a favor do Cuiabá: seis vitórias, três empates e nenhuma derrota, além do ataque mais positivo da competição (21 gols marcados) e uma das defesas menos vazadas (apenas 5 gols em nove jogos). Além disso, com a vitória sobre o Dom Bosco pela última rodada da primeira fase, o Dourado atingiu a impressionante marca de 39 jogos invictos no estadual. A última derrota foi contra o Sinop na partida de volta da final do Mato-Grossense de 2017.

Ainda assim, é inegável que o que a torcida do Auriverde da Baixada mais espera neste ano é ver como a equipe se sairá nas duas competições nacionais que disputará em 2020: a Copa do Brasil e a Série B. No caso da Copa do Brasil, o Cuiabá entrará já nas oitavas de final, graças à conquista do bicampeonato da Copa Verde em novembro do ano passado. Com isso, são muito grandes as chances de a equipe estrear contra algum dos clubes que atualmente estão na disputa da Libertadores da América.

É bem verdade que, caso isso ocorra, as possibilidades de classificação do Cuiabá às quartas de final da segunda competição nacional de maior importância seriam bastante reduzidas em qualquer site de apostas em futebol que se preze. Ainda assim, tal confronto representaria muito para o torcedor do Dourado por um motivo especial: seria uma chance única de comparecer em peso à Arena Pantanal a fim de demonstrar que o clube já tem, de fato, mais torcedores na capital mato-grossense inclusive do que o Mixto (que ainda hoje é o maior campeão estadual).

No mais, tampouco seria prudente negar que, em Mato Grosso, a maioria dos fãs de futebol torce para equipes da região Sudeste do país. Para estes, a participação do Cuiabá na Copa do Brasil é igualmente atraente, visto que esta seria uma ótima oportunidade de ver ao vivo equipes como Corinthians, Flamengo, São Paulo ou Vasco enfrentando o Auriverde da Baixada em um jogo de mata-mata na Arena Pantanal, que é um dos estádios mais modernos e de maior capacidade do Brasil.

Mas, qualquer que seja o adversário do Cuiabá nas oitavas de final da Copa do Brasil, a participação da equipe na Série B deste ano significa que pelo menos uma das grandes equipes do país poderá ser vista na Arena Pantanal: o Cruzeiro, que ano passado foi rebaixado pela primeira vez em sua história. No mais, toda a confiança da diretoria do clube está em que o treinador Marcelo Chamusca consiga o mesmo que conseguiu em 2017, quando conquistou com o Ceará o acesso à Serie A do ano seguinte. Caso a história se repita este ano com o Cuiabá, 2021 será, sem dúvida, um dos anos mais memoráveis do futebol mato-grossense nas últimas décadas.