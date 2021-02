Copa Verde: Cuiabá vence Vila Nova na ida das quartas de final

O Cuiabá derrotou o Vila Nova por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (5) na Arena Pantanal. O jogo, que teve transmissão ao vivo da TV Brasil, foi válido pelas quartas de final da Copa Verde.

Com o resultado, o Dourado precisa apenas de um empate no jogo de volta para seguir vivo na briga pelo tricampeonato da competição. O jogo está programado para a próxima segunda-feira (8), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já o Tigre precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar nos 90 minutos. Vitória mínima dos goianos leva a decisão aos pênaltis.

Quem se classificar nesse confronto pega o vencedor do duelo entre Brasiliense e Atlético-GO. O time do Distrito Federal decide a vaga em casa com a vantagem de ter vencido por 2 a 1 no primeiro jogo. A partida de volta entre o Dragão e o Jacaré acontece no próximo domingo (7), com transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Vitória magra

O gol da vitória do Dourado na noite desta sexta-feira saiu dos pés do atacante Elton, em cobrança de pênalti aos 11 minutos da segunda etapa.

Porém, mesmo com os times não balançado as redes no primeiro tempo, a etapa inicial foi movimentada. Aos seis minutos, o volante Dudu perdeu boa chance para o Vila Nova após chute forte de fora da área. Aos 40, o Cuiabá, que recentemente foi promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu a melhor chance. O atacante Maxwell recebeu lançamento na área, driblou a zaga e bateu forte. A bola passou tirando tinta da trave.

Aos 45, o atacante Elton mandou para a rede, só que pelo lado de fora. O gol do Dourado foi logo no começo do segundo tempo, aos 11 minutos. Mas, antes mesmo da abertura do placar, o Vila Nova poderia ter saído na frente. Aos oito, o meia Alan Mineiro mandou uma bomba de fora da área.

Após o gol, o Tigre seguiu firme no ataque. João Pedro ficou frente a frente com o goleiro adversário, mas não conseguiu tirar a bola do alcance de João Carlos. Aos 22, o Vila continuava em busca do empate. O atacante Maurinho chegou a empatar, mas o zagueiro Rafael Donato fez falta no lance. Aos 31, os goianos perderam outra bela chance. O atacante Marcos Paulo, de cabeça, mandou a bola muito perto do gol do João Carlos.

Aos 37, o atacante Henan bateu forte e cruzado e a bola passou assustando o goleiro João Carlos. Depois de perder tantos gols, quase que o Tigre levou o segundo. O atacante Felipe Marques fez bela jogada na área dos goianos e chutou por cima. Mas o placar permaneceu mesmo no 1 a 0.