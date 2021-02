Esporte 16/02/2021 06:36 Agência Brasil Sport e Bragantino empatam no fechamento da 36ª rodada do Brasileiro © Ari Ferreira/Red Bull Bragantino/Direitos Reservados No jogo que encerrou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport e o Bragantino empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira (15) na Ilha do Retiro. Com este resultado, o Leão chegou a 42 pontos (na 14ª posição), abrindo cinco pontos para o primeiro time dentro da zona do rebaixamento (o Vasco com 37 pontos) quando faltam apenas duas rodadas para o final da competição. Já o Bragantino terminou a rodada na 11ª posição, com 49 pontos, mantendo chances de alcançar a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Próxima rodada Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Atlético Mineiro no próximo domingo (21), a partir das 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, o Bragantino visita o Goiás no estádio da Serrinha a partir das 20h30. Veja a classificação da Série A do Brasileiro.

