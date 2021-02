Confira quem sai e quem fica no Cuiabá na temporada 2021

De olho no Campeonato Brasileiro da Série A e no início do Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá Esporte Clube segue com a dança das cadeiras de atletas do plantel. Esse vai e vem é muito comum no mundo da bola, ainda mais para um time que precisa fazer esta reformulação para competir à altura com grandes gigantes do futebol nacional.

No novo normal, não haverá pré-temporada para a maioria dos clubes brasileiros. Com a pandemia do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende iniciar as competições nacionais o mais rápido possível, afim de ajustar o calendário do futebol em 2021.

Os estaduais começam em 28 de fevereiro, 4 dias depois da última rodada da Série A do Brasileirão. Competição, essa, que o Cuiabá irá disputar pela primeira vez na história.

O time cuiabano também tem pouco tempo de trabalho. Após a eliminação para o Vila Nova-GO no último dia 8, pelas quartas de final da Copa Verde, os jogadores terão apenas um período de 20 dias de preparação até a largada no Estadual.

Além dos 11 atletas dispensados no início do mês de fevereiro, o Dourado também anunciou empréstimos e saídas definitivas de jogadores do elenco.

O clube comunicou o empréstimo de Jenison para o Novorizontino-SP e Felipe Marques para a Ferroviária-SP, onde disputarão o Paulistão 2021. Ambos voltarão ao time mato-grossense no fim do campeonato.

Em saída definitiva, o zagueiro Willian Barão, o meia Gabriel Caju, que estava emprestado à Ferroviária-SP, e os atacantes Gabriel Silva e Maxwell encerraram o ciclo no clube e não fazem mais parte do plantel cuiabano.

Em contrapartida, a diretoria acertou a renovação de contrato com o volante Auremir na última segunda-feira (15). Um dos pilares do time no acesso para a Série A. Com 29 anos de idade, Auremir chegou ao Dourado em janeiro de 2020 e fez 34 partidas oficiais com a camisa do Cuiabá.

No início do mês, o clube anunciou a chegada do meia Bruninho. Formado nas categorias de base do Fluminense e do Botafogo e com passagens pelo Brusque-SC e Tupynambás-MG, o atleta chega para reforçar o elenco do Dourado.

O Cuiabá já sabe as datas e os horários das primeiras partidas no Campeonato Estadual. A Federação Mato-grossense de Futebol (FMT) informou os confrontos das rodadas iniciais da competição. O primeiro desafio será contra o Poconé, no próximo dia 28, às 9h, na Arena Pantanal.

Confira a sequência de jogos:

Reprodução Ascon

No ano em que completa 20 anos de história, o Dourado é um dos clubes mais tradicionais do Campeonato Mato-grossense, com 9 títulos conquistados, sendo dois tricampeonatos em 2013 - 2014 - 2015 e 2017 - 2018 - 2019.