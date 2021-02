Esporte 19/02/2021 05:54 Gazeta Esportiva Walter pode trocar Corinthians por Cuiabá na Série A A intenção inicial do Cuiabá era contar com Walter por empréstimo até dezembro, mas a oferta não animou o goleiro Foto: DUDU MACEDO/FOTOARENA / Estadão Conteúdo Walter pode deixar o Corinthians para defender o Cuiabá, equipe do Mato Grosso que vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Reserva imediato de Cássio, o goleiro tem contrato com o clube paulista até o fim desse ano e vai completar 34 anos de idade em novembro. A intenção inicial do Cuiabá era contar com Walter por empréstimo até dezembro, mas a oferta não animou o goleiro. Walter prefere sofrer até uma pequena redução no salário em troca de estabilidade, que nesse caso seria um contrato de três anos. As negociações ainda estão em andamento, mas em estágio avançado, próximas de serem concluídas. O otimismo entre as partes de que será possível chegar a um consenso é grande, conforme apurou a Gazeta Esportiva. A tendência é de que um acordo seja selado em breve e que, portanto, Walter deixe o Corinthians. Além de Cássio, o clube do Parque São Jorge conta com Matheus Donelli, de apenas 19 anos, Guilherme Pezão, de 20 anos, e Caíque França, de 25 anos e que voltou nessa semana do Oeste, onde disputou a última Série B por empréstimo. Walter chegou ao Corinthians em 2013 e, mesmo como reserva na maior parte do tempo, já fez 91 jogos pelo clube.

Voltar + Esporte