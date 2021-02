Secretário participa em Cuiabá de Encontro de Gestores de Esporte

Conforme a imprensa tem noticiado, o prefeito Chico Gamba foi à capital do Estado para tratar de diversas demandas do município dentre as quais uma das prioridades a questão dos leitos de UTI por conta do COVID-19, representando não só o município de Alta Floresta como todos os prefeitos e Secretários de Saúde dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, do qual o prefeito Chico Gamba é o presidente.

Além do prefeito Chico Gamba, quem também esteve na capital do Estado participando do Encontro de Gestores Municipais de Esporte promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) foi o Secretário Municipal de Esporte Valdinei Martins.

Valdinei participou do encontro, que, por conta da pandemia do COVID, foi limitado a um número de 100 gestores, juntamente com seu diretor de Esporte, Pedro Salustiano, popular Pedrinho, nos dias 17 e 18 de fevereiro, onde foi tratada de diversos assuntos inerentes ao esporte como a revitalização dos complexos esportivos e cobrado uma maior organização dos municípios em relação às suas Secretarias de Esportes, uma vez que “muitas vezes os municípios reclamam que não conseguem os recursos, que existem e são muitos, por

conta de que não se organizam que muitas vezes fica devendo documentos”, disse Valdinei.

O Secretário também esteve no gabinete do deputado presidente do PSDB, Carlos Avalone Junior e também na tarde de quinta-feira, 18, estiveram na Arena Pantanal onde fica grande parte das federações esportivas e também está localizada a SECEL. Ali foram apresentados a diversos medalhistas olímpicos.

Uma das visitas do secretário na capital do estado foi ao projeto “Livro na Mão, Bola no Pé” que deve ser trazido para Alta Floresta que tem à frente o vereador Menin através do deputado Dilmar Dal Bosco e visa atender até 600 crianças necessitadas.

“Enfim, viemos a Cuiabá para o encontro de Gestores e também para tomarmos conhecimento junto à Secretaria de Estado sobre os recursos que podemos adquirir para as nossas diversas modalidades esportivas: Piscina, campo, quadras, modalidades individuais e todas as categorias de base”, destaca o secretário Claudinei lembrando também do extremo interesse na constituição do CPF do Esporte, sigla para o Conselho, Plano e Fundo, que, segundo o Secretário já foi iniciada a regulamentação e esperam-se as orientações do Jurídico do Município.