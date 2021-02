Palmeiras arranca empate e acaba com chances de título do São Paulo

O São Paulo recebeu o Palmeiras na noite desta sexta-feira (19) no estádio do Morumbi em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro com um objetivo claro, vencer para continuar com chances matemáticas de lutar pelo título da competição nacional. E, em um clássico com poucas emoções, as equipes empataram em 1 a 1.

Com isso, o São Paulo, que alcançou os 63 pontos (se mantendo na 3ª posição), não tem mais chances de conquistar o título do Brasileirão. Já o Palmeiras permaneceu na 6ª posição, com 57 pontos.

1º tempo em ritmo lento

Mais preocupado com a disputa da decisão da Copa do Brasil (em 28 de fevereiro e em 7 de março) e já sem interesse no Brasileiro, o Palmeiras fez um primeiro tempo em baixa rotação, não criando nada de interessante.

O São Paulo também apresentou muito pouco durante toda a etapa inicial. A melhor oportunidade veio aos 47 minutos, quando Juanfran cruzou para Igor Gomes bater forte, mas por cima do travessão.

Gols na etapa final

A etapa final não começou melhor. E o placar só mudou quando Toró cruzou e a bola bateu na mão de Mayke. Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz Leandro Vuaden marcou pênalti. Com um chute forte e alto, Luciano venceu o goleiro Weverton para abrir o placar aos 28 minutos.

Mas quando tudo parecia caminhar para uma vitória do São Paulo, o Palmeiras conseguiu arrancar o empate já nos acréscimos, aos 47 minutos, com Rony.

Próximos compromissos

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (22), quando enfrenta o Atlético-GO em São Paulo a partir das 18h. No mesmo dia o São Paulo mede forças com o Botafogo no Rio de Janeiro, a partir das 20h.