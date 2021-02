Santos empata com Fluminense e Grêmio se garante na pré-Libertadores

A Vila Belmiro acompanhou no final da tarde deste domingo (21) o empate entre Santos e Fluminense. Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, paulistas e cariocas ficaram no 1 a 1. O resultado praticamente garantiu o Peixe na fase preliminar da Libertadores. O time está na 8ª posição com 54 pontos e precisa apenas torcer por tropeços do Bragantino, que ainda tem dois jogos e pode chegar aos 55 pontos, para confirmar a vaga.

Já o Tricolor carioca perdeu a chance de encerrar a rodada dentro do G4. Com o ponto somado na Baixada Santista, o Fluminense ficou em 5º lugar com 61. Os gols foram marcados pelo atacante Lucca, do Fluminense, aos 15 da etapa inicial, e pelo meia Jean Mota, do Santos, aos 43 minutos do segundo tempo.

Grêmio vence Furacão no Sul e está na Libertadores

A noite do domingo (21) foi de vitória do Grêmio na Arena Tricolor em Porto Alegre. O time do técnico Renato Portaluppi fez 1 a 0 no Athletico Paranaense em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo meia Thaciano aos 31 minutos da etapa final. Ele pegou uma sobra de frente para o goleiro Santos e soltou uma bomba para fazer o gol da vitória dos gaúchos.

O resultado deixou o Tricolor com 59 pontos, na 6ª posição. O time já tem, no mínimo, a confirmação da vaga na fase preliminar da Copa Libertadores da próxima temporada. Dependendo de uma combinação de resultados, o Tricolor ainda poderá conseguir uma vaga direta à fase de grupos da competição continental através do Campeonato Brasileiro. O Furacão, com 50, na 9ª posição, vai disputar a Sul-Americana.

Na quinta-feira (25), o time de Porto Alegre encerra a participação no Brasileiro enfrentando o Bragantino fora de casa. Enquanto isso, o Athletico recebe o Sport na Arena em Curitiba.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.