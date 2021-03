Esporte 01/03/2021 05:13 Mato-grossense – Atual campeão, Nova Mutum estreia com vitória diante do Ação EC Foto: Eliseu Siqueira / AI Nova Mutum Esporte Clube Com o pé direito. Foi assim que o Nova Mutum iniciou o Campeonato Mato-grossense 2021. Neste domingo (28), no Estádio Valdir Doilho Wons, a equipe do técnico William De Mattia fez 1 a 0 sobre o Ação na primeira rodada do estadual. Fernandinho, no segundo tempo, fez o gol da vitória. O jogo entre Nova Mutum e Ação foi marcado equilíbrio e forte marcação de ambos os lados. Assim, os melhores momentos do confronto aconteceram em lances de bola parada. Aos 37 e 45 minutos do primeiro tempo, os zagueiros Washington e Taison, respectivamente, tiveram oportunidades de cabeça e quase abriram o placar. Mas foi apenas aos 32 minutos da etapa complementar que saiu o gol. Depois de cobrança de falta de Gustavo Nogy, a bola sobrou para Fernandinho empurrar para o fundo do gol e fazer 1 a 0 para o Nova Mutum. Com a vitória, o Azulão termina a primeira rodada do Campeonato Mato-grossense entre os primeiros colocados. O time do técnico William De Mattia volta a campo no próximo domingo (7), às 17h, contra o Luverdense, fora de casa

