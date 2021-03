Esporte 03/03/2021 05:31 ADMAR PORTUGAL I DIÁRIO CUIABÁ Goleiro Walter deixa o Corinthians e assina com o Cuiabá Walter é o primeiro nome de peso contratado pela diretoria Auriverde para temporada de 2021 A diretoria do Cuiabá Esporte Clube concretizou a negociação com o goleiro Walter. Segundo o portal Meu Timão, o goleiro aceitou a proposta do clube mato-grossense. Nos bastidores, o fato foi comemorado como um gol nas dependências do CT do Dourado. A saída do goleiro do time paulista deve ser anunciada nesta quarta-feira (03). O arqueiro de 33 anos chega ao Cuiabá com a perspectiva de ser titular na Série A do Brasileiro, já que passou sete anos na reserva de Cássio. O acordo deve selar um vínculo de dois a três anos de contrato, com o salário próximo ao atual. Pelo Alvinegro, o goleiro foi bicampeão brasileiro e tricampeão paulista. Seu último jogo pelo clube foi no dia 27 de dezembro de 2020, em vitória contra o Botafogo (RJ), no Engenhão. Ele foi utilizado em mais quatro oportunidades na última temporada. Walter começou a carreira no XV de Jaú (SP), clube da sua cidade natal. Antes de ser contratado pelo Corinthians, teve passagens por Iraty (PR), Rio Branco (PR), Novo Hamburgo, Londrina, Jmalucelli, Caxias do Sul, Noroeste e União Barbarense.

Voltar + Esporte