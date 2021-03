CBF divulga tabela detalhada da edição 2021 da Copa do Brasil

Em jogos únicos, confrontos da 1ª fase acontecem entre 9 e 18 de março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (3) a tabela detalhada da edição 2021 da Copa do Brasil. Os 40 jogos da primeira fase do torneio ocorrerão nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de março.

Conforme cronograma divulgado pela CBF, as duas primeiras fases serão decididas em jogo único. Em caso de empate, o visitante fica com a vaga na primeira fase. Na segunda, o empate leva a decisão aos pênaltis. A partir daí, o torneio já terá as decisões acontecendo em dois jogos.

Os destaques da primeira fase são o confronto entre Campinense-PB e Bahia-BA (no dia 9), a partida envolvendo Juazeirense-BA e Sport-PE (dia 10), e Moto Club-MA e Botafogo-RJ (dia 10).

No dia 11 de março, a partir das 19h15, acontece São Raimundo-RR e Cruzeiro-MG, enquanto no dia 16 estão previstos o jogo do Juventude contra o Murici-AL, o confronto entre Cuiabá e Sergipe, a partida do Bragantino com o Mirassol-SP, o jogo do Atlético-GO contra o Galvez-AC e o confronto entre Salgueiro-PE e Corinthians-SP. Por fim, no dia 18 o Treze-PB mede forças com o América-MG, enquanto a Caldense-MG enfrenta o Vasco-RJ.

A segunda fase acontece entre os dias 7 e 14 de abril, a terceira (quando ingressam os oito classificados à Libertadores, o nono colocado do Brasileirão de 2020, os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde) tem os jogos previstos para os dias 2 e 9 de junho. Já as oitavas de final acontecem nos dias 28 de julho e 4 de agosto, enquanto as quartas de final ocorrem em 25 de agosto e 1º de setembro.

As quatro melhores equipes disputam as semifinais nos dias 8 e 15 de setembro. E os dois jogos da decisão da edição 2021 da Copa do Brasil estão previstos para os dias 20 e 27 de outubro.