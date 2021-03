Esporte 07/03/2021 05:53 Lucas Castro, Fundesporte Última semana de inscrições para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico Foto de destaque: Arquivo/COB Interessados nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico têm até o dia 12 de março para fazer a inscrição. Neste ano, o programa do Governo do Estado, administrado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), vai contemplar 235 atletas e 30 técnicos, com mais de R$ 227 mil de recursos mensais provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS). As inscrição devem ser feitas no sistema on-line da Fundesporte, por meio do endereço: http://www.ffic.ms.gov.br/Bolsa/Index. Os requerentes terão de preencher os campos exigidos no formulário e anexar na plataforma os documentos obrigatórios, previstos na Portaria Normativa nº 002/2021 (clique aqui para acessar). No total, são 11 categorias de bolsa, divididas da seguinte forma: Estudantil (100 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (50 de R$ 950), Nacional Paralímpico (20 de R$ 950), Máster (10 de R$ 950), Pódio Complementar (10 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (10 de R$ 1.200), Internacional (10 de R$ 1.200), Olímpico e Paralímpico (10 de R$ 1.400), Técnico I (15 de R$ 1.000) e Técnico II (15 de R$ 1.500). Os critérios para pleitear o benefício em cada categoria estão descritos na Portaria. O desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. O processo de seleção dos bolsistas é coordenado pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Téc No total, são 11 categorias de bolsa, divididas da seguinte forma: Estudantil (100 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (50 de R$ 950), Nacional Paralímpico (20 de R$ 950), Máster (10 de R$ 950), Pódio Complementar (10 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (10 de R$ 1.200), Internacional (10 de R$ 1.200), Olímpico e Paralímpico (10 de R$ 1.400), Técnico I (15 de R$ 1.000) e Técnico II (15 de R$ 1.500). Os critérios para pleitear o benefício em cada categoria estão descritos na Portaria. O desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. O processo de seleção dos bolsistas é coordenado pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Téc

