Esporte 09/03/2021 10:24 OlharDireto Duelo entre Flamengo e Palmeiras pela Supercopa pode ser realizado na Arena Pantanal Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto Arena Pantanal está entre os quatro estádios candidatos para sediar a Supercopa do Brasil. Marcada para o dia 11 de abril, a final será disputada entre Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, vencedor da Copa do Brasil. A informação foi divulgada pelo Blog da Gabriela Moreira, jornalista esportiva do Globo Esporte, nesta segunda-feira (8). A final está sendo palco de ofertas de federações interessadas em sediar o confronto. Até o momento, Rei Pelé em Maceió, Arena Pantanal em Cuiabá, Arena das Dunas em Manaus e o Mané Garrincha em Brasília se prontificaram a receber o duelo.



Mesmo em meio a escalada de casos de Covid-19 pelo país e a adoção de medidas restritivas nesses estados que se propuseram a sediar o confronto, a CBF confirma a partida que, sem público, não seria afetada por essa situação crítica da pandemia.

Favorito entre os quatro, o estádio Mané Garrincha em Brasília agrada a CBF por atender a fatores estruturais a respeito da malha aérea, oferta de hotéirs próximos ao estádio, o que facilitaria a logística do confronto.



Um dos critérios adotados pela CBF na realização deste tipo de partida entre campeões, leva em consideração o público que assistiria ao jogo. Nessa ocasião, com o Flamengo de finalista, a CBF buscou outra opção de sede, pois, Brasília carrega grande número de torcedores flamenguistas e isso levaria à repercussão de que a confederação poderia estar favorecendo o Rubro-Negro carioca. É ai que a Arena Pantanal entra na disputa pelo sediamento. Com o impedimento de público nos estádios, por já ter sediado o duelo final entre Fluminense RJ e São Paulo pela Supercopa Sub-17 há cerca de um mês e por não ter favorecimento de torcida em detrimento de nenhum postulante da final, o estádio cuiabano fica no páreo entre os candidatos.



A partida está marcada para o dia 11 de abril. Resolvida em jogo único, a Supercopa é disputada entre o campeão do Campeonato Brasileiro, Flamengo e o vencedor da Copa do Brasil, Palmeiras.

