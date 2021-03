Esporte 12/03/2021 19:47 Cuiabá vence o Operário por 3 a 1 Cuiabá conquista terceira vitória no Mato-grossense. O Dourado é líder isolado com nove pontos ganhos. O Cuiabá Esporte Clube promoveu a estreia de cinco jogadores e conquistou a terceira vitória no Campeonato Mato-grossense. Venceu o Clube Esportivo Operário Várzea-grandense por 3 a 1 na estreia do técnico Leoci Dallastra. O Dourado é líder isolado com nove pontos ganhos. O Tricolor Várzea-grandense entrou em campo decidido a buscar a vitória e até que ameaçou o Dourado nos minutos iniciais. Mas aos 15, o lateral direito Matheus Ferreira foi infeliz ao querer evitar cruzamento do meia Elvis e acabou marcando contra a favor do Cuiabá. O gol desarticulou o Chicote e acabou sofrendo o segundo aos 25min, quase idêntico ao primeiro. De bola parada o meia Elvis lançou na área e o atacante Elton cabeceou e o goleiro Elias espalmou nos pés do próprio atacante que aproveitou e concluiu, 2 a 0. Na etapa final o Dourado procurou administrar a vantagem no marcador e procurava nos contra-ataques surpreender o Tricolor Várzea-grandense, que mesmo em desvantagem se comportava bem em campo. Mas o dia não era do time várzea-grandense e aos 13min o Cuiabá aumentou com Rafael Gava que acertou um forte chute no gol defendido por Elias. O Operário reagiu e conseguiu diminuir com Lucas Cardoso, que encontrou o estreante goleiro Walter e levou a melhor, final 3 a 1 a favor do Cuiabá. Na próxima rodada o Cuiabá vai enfrentar o Ação na segunda-feira (22) pela quarta rodada, enquanto o Operário joga contra o Luverdense no sábado (20) possivelmente na Arena Pantanal. Antes, o Cuiabá joga na terça-feira (16) pela Copa do Brasil fora de casa, em Sergipe. CUIABÁ – 3 Walter; Lucas Ramon, Walber, Anderson Conceição e Alexandre Melo; Auremir (Pierini), Raul, Rafael Gava (Riquelme) e Elvis (Jonathan Cafu); Elton (Vitor Kauan) e Osman (Willian Corrêa). Técnico: Luiz Fernando Iubel OPERÁRIO - 1 Elias; Matheus Ferreira (Anderson), Chiquinho Bala (Toni Jr), Carlos Alberto e Neguetti; Odair Jr, Jefferson, Lucas Evangelista (Gean) e Felipe Tchele; Wellison (Lucas Cardoso) e Wallan (André Rodrigues). Técnico: Leoci Dallastra Gols: Matheus Ferreira (contra) aos 22 e Elton aos 25 do 1º; Rafael Gava aos 13 (Cbá), Lucas Cardoso (Ope) aos 27 do 2º Cartões amarelos: Elton, Pierini e Raul (Cbá); Toni Jr (Ope) Árbitro: Alinor Silva da Paixão. Assistentes: Renan Antonio Angelim Rodrigues e Fernanda Krugger. Quarto árbitro Danilo Alves de Campos Local: Arena Pantanal, Cuiabá

