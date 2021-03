Cuiabá anuncia contratação de Paulão, ex-Fortaleza, e Guilherme Pato, ex-Inter leia

Cuiabá segue reforçando seu elenco que vai disputar pela 1ª vez a Série A do Brasileirão. O clube mato-grossense anunciou nesta terça (16) mais dois reforços para a temporada 2021 – o atacante Guilherme Pato, de 20 anos, que vem do Internacional, e o experiente zagueiro Paulão, de 35 anos, que jogava pelo Fortaleza.

Promessa do Inter

O atacante Guilherme Pato foi revelado nas categorias de base do time gaúcho, mas agora será emprestado ao Cuiabá até o final do ano. O atleta chegou na Capital no último final de semana, realizou exames médicos e físicos, e assinou o contrato com o Dourado nessa segunda (15).

O jovem atleta vinha sendo titular nos jogos do Campeonato Gaúcho, quando chegou a marcar seu primeiro gol na estreia do Internacional em 2021. Guilherme participou das três partidas do Inter no campeonato estadual. Mesmo com a boa atuação, a diretoria colorada chegou à conclusão que o atacante teria pouco espaço no elenco atual, por isso, a negociação com o Cuiabá está próxima de ser concretizada.

No ano passado, Pato atuou pela Ponte Preta, também por empréstimo do Inter. Na Macaca, o atacante jogou 33 partidas na temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências. Pato foi um dos destaques da conquista do Internacional na Copa São Paulo Júnior, em 2020, se destacando em partidas decisivas.

Conforme o Cuiabá, o atleta já está integrado ao elenco do Dourado e sua documentação já foi encaminhada à CBF. Seu cadastro pelo Dourado deve aparecer nos próximos dias no BID, para que o atleta possa fazer sua estreia.

Zagueiro experiente

Outra novidade no CT do Dourado é a contratação do experiente zagueiro Paulão, que estava no Fortaleza desde 2019, sendo um dos pilares da equipe cearense. Por lá, ele fez 61 jogos oficiais, com três gols marcados. Como seu vínculo com o Leão havia encerrado, ele chega em definitivo para o Dourado, com vínculo até o final deste ano.

O atleta também já está em Cuiabá, quando também passou pelos procedimentos padrões de exames médicos e físicos e assinou contrato com o time mato-grossense. O Cuiabá informou também que o contrato de Paulão já foi enviado à CBF, que deve divulgar seu nome no BID nos próximos dias. O zagueiro já está integrado ao elenco e realizando avaliações físicas.

Paulão tem passagens por grandes clubes brasileiros, como Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Vasco e América-MG, além de ter jogado por um dos maiores clubes da China, o Guangzhou Evergrande, onde ficou duas temporadas e conquistou dois títulos.