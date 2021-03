Esporte 20/03/2021 06:48 IstoÉ Sextou na liderança! Flamengo goleia o Resende e assume o topo do Carioca com golaços de atacantes Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Ainda comandado por Maurício Souza, o Flamengo abriu a 4ª rodada da Taça Guanabara do Carioca assumindo a liderança, ainda que provisoriamente. E com dois golaços marcantes, anotados por Vitinho e Rodrigo Muniz (2), na vitória sobre o Resende por 4 a 1, no Maracanã. Pedro e Paulo Victor foram os outros artilheiros desta incomum sexta-feira de futebol estadual. QUIPE MEXIDA, PLACAR ZERADO Com reforços caseiros em relação às rodadas anteriores, como Bruno Viana (seguro na estreia), Léo Pereira, Renê, Vitinho e Pedro, o Flamengo alugou o campo de ataque e circulou a bola na intermediária sem contestações. Lembrou o primeiro tempo do Fla-Flu da semana passada. Aliás, a etapa inicial ficou marcada pelo desentendimento entre Pedro e a rede do Maracanã, que nada viu de ameaça por parte do Resende nos minutos iniciais. O placar, contudo, virou zerado. PÉ DO PEDRO TRAVA-LÍNGUA (E O PLACAR) O Flamengo finalizou nove vezes no primeiro tempo, sendo cinco via Pedro. Das chances do centroavante, em sua primeira partida na temporada, quatro foram da pequena área. O goleiro Fraga defendeu três arremates à queima-roupa, todas na casa dos dez minutos. Chance não faltou. GOLAÇO AÇO AÇO DE VITINHO O Resende voltou do intervalo e, logo no primeiro ataque da etapa final, deu a sua primeira finalização na partida, com o bom lateral-esquerdo Jeanderson, de fora. Não levou perigo, diferente do petardo dado por Vitinho. Observado de perto por Rogério Ceni, que estava no estádio, o camisa 11 marcou depois de boa trama entre Michael e Pedro, em contragolpe aos quatro minutos. Daí, Vitinho se viu livre, da entrada da área, e acertou um chute cruzado no alto, um autêntico pombo sem asa, no ângulo: golaço! JOGO ABERTO E CHUMBO TROCADO A partir do placar inaugurado, o jogo passou a ficar mais aberto. O Resende se atirou para evitar o prejuízo. Mas, numa saída de bola errada, Pedro a recuperou e fez valer a pressão. Rodrigo Muniz e Vitinho tentaram, na área, em lance que lembrou uma preguiçosa pelada. Desta vez, bem na sequência da jogada, Pedro não desperdiçou: 2 a 0. O Resende não ficou acuado e logo descontou. Cinco minutos depois, Paulo Victor escorou para a rede, depois de escanteio cobrado por Jeanderson e aquela casquinha marota na primeira trave. AINDA TINHA ESPAÇO PARA MAIS GOLAÇO O goleiro Fraga seguia realizando defesas difíceis e ratificando o seu protagonismo. Mas ainda tinha espaço para outro golaço à la Maraca. Aos 28, Rodrigo Muniz pegou de primeira, de fora, após um belo cruzamento de Matheuzinho. A bola fulminou o barbante, exigindo sagacidade do operador de câmera. Outro tirambaço memorável. Rodrigo Muniz ainda marcara mais um, nos acréscimos. Esforçado e com mais acertos nesta noite, Michael pegou rebote, depois de chute de Lázaro, e serviu Rodrigo Muniz, que só empurrou para fechar o marcador. RESULTADO FINAL E assim ficou o placar final: 4 a 1 para o Flamengo, que, agora líder, passou a somar nove pontos na competição. O Resende estacionou nos quatro pontos. OS PRÓXIMOS COMPROMISSOS O Flamengo terá o segundo clássico da temporada pela frente. O próximo jogo será contra o Botafogo, na quarta-feira, no Nilton Santos. Já o Resende, um dia antes, recebe o Volta Redonda. FICHA-TÉCNICA FLAMENGO 4X1 RESENDE – CAMPEONATO CARIOCA Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Data e hora: 19 de março de 2021, às 21h Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Thayse Marques Fonseca Gramado: bom Cartões amarelos: João Gomes (FLA) / Jeanderson (RES) Cartões vermelhos: – GOLS: Vitinho, 4’/2ºT (1-0); Pedro, 11’/2ºT (2-0); Paulo Victor, 18’/2ºT (2-1); Rodrigo Muniz, 28’/2ºT (3-1) e 46’/2ºT (4-1). FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Hugo Moura (Richard, 15’/1ºT / Rodrigo Muniz, intervalo) e Pepê; Vitinho (Max, 35’/2ºT), Michael e Pedro (Lázaro, 40’/2ºT). RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Fraga; Flávio Mendes, Grasson, Marcão e Jeanderson; Paulo Victor (João Felipe, 24’/2ºT), Guioto (Brendon, 24’/2ºT) e Derli (Igor, 35’/2ºT); Jean Deretti (Jonathan, 10’/2ºT), Jefinho (Matheuzinho, intervalo) e Nunes.

