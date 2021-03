Esporte 20/03/2021 09:12 Douglas Santos Cuiabá anuncia contratação de Camilo, que chega por empréstimo do Lyon Cuiabá anunciou na manhã desta sexta (19) mais um reforço para a temporada 2021. A diretoria do Dourado apresentou o meio-campo Camilo, de 21 anos, que chega por empréstimo do Lyon, da França. Há uma opção de compra no valor de aproximadamente € 3 milhões, além de um incentivo de 30% em uma eventual transferência no mercado da bola. Camilo é de Mogi Mirim, interior de São Paulo. O jogador é formado nas categorias de base da Ponte Preta, quando subiu para o profissional no início da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Na ocasião, o jogador participou de 32 jogos pelo profissional antes de ser negociado ao Lyon. Camilo chegou ao clube francês em janeiro de 2020 e tem contrato até junho de 2024. No clube francês, o atleta vinha sendo pouco utilizado pelo técnico Rudi Garcia, o que facilitou a negociação com o time mato-grossense. Dessa forma, o acordo foi visto como ponto positivo pela diretoria do Lyon. O meia chegou a ser sondado por outros clubes brasileiros, mas apenas o Dourado formalizou proposta e intensificou o interesse pelo jogador. Camilo já está em Cuiabá, passou por exames de rotina e assinou seu vínculo com o Auriverde, até o final da temporada. O contrato do atleta já foi enviado ao departamento de registros da CBF, que deve regularizar sua situação através do BID nos próximos dias.

