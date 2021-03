Esporte 26/03/2021 07:44 Cuiabá estréia na Série A contra o Juventude na Arena Pantanal CBF divulgou a tabela do Brasileirão na noite desta quarta (24). falta definir as datas dos jogos, em maio Cuiabá EC O Cuiabá Esporte Clube vai estrear na Série A do Brasileirão 2021 enfrentando o Juventude (RS). O jogo, da 1ª rodada, será na Arena Pantanal, em Cuiabá. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, na noite desta quarta-feira (24), a tabela do campeonato.. A competição, que nos últimos dois anos teve o Flamengo como o campeão, tem início previsto para o dia 29 de maio e término para o dia 5 de dezembro. As datas e os horários da primeira rodada ainda não foram divulgados pela CBF. Confira a tabela completa do Cuiabá em seu primeiro Brasileirão: 1ª rodada Cuiabá x Juventude 2ª rodada Fluminense x Cuiabá 3ª rodada Cuiabá x Atlético-GO 4ª rodada América-MG x Cuiabá 5ª rodada Cuiabá x Grêmio 6ª rodada São Paulo x Cuiabá 7ª rodada Sport Recife x Cuiabá 8ª rodada Cuiabá x Flamengo 9ª rodada Cuiabá x Atlético-MG 10ª rodada Red Bull Bragantino x Cuiabá 11ª rodada Cuiabá x Ceará 12ª rodada Chapecoense x Cuiabá 13ª rodada Cuiabá x Corinthians 14ª rodada Internacional x Cuiabá 15ª rodada Cuiabá x Bahia 16ª rodada Cuiabá x Athletico 17ª rodada Palmeiras x Cuiabá 18ª rodada Fortaleza x Cuiabá 19ª rodada Cuiabá x Santos 20ª rodada Juventude x Cuiabá 21ª rodada Cuiabá x Fluminense 22ª rodada Atlético-GO x Cuiabá 23ª rodada Cuiabá x América-MG 24ª rodada Grêmio x Cuiabá 25ª rodada Cuiabá x São Paulo 26ª rodada Cuiabá x Sport 27ª rodada Flamengo x Cuiabá 28ª rodada Atlético-MG x Cuiabá 29ª rodada Cuiabá x Red Bull Bragantino 30ª rodada Ceará x Cuiabá 31ª rodada Cuiabá x Chapecoense 32ª rodada Corinthians x Cuiabá 33ª rodada Cuiabá x Internacional 34ª rodada Bahia x Cuiabá 35ª rodada Athletico x Cuiabá 36ª rodada Cuiabá x Palmeiras 37ª rodada Cuiabá x Fortaleza 38ª rodada Santos x Cuiabá

Voltar + Esporte