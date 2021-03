Inusitado: Jogadores baixam calção durante cobrança de falta; vídeo

Uma cena um tanto quanto inusitada aconteceu no Campeonato Uruguaio durante o jogo do Nacional de Montevidéu contra o Deportivo Maladonado. Os jogadores Gonzalo Bergessio e Alfonso Trezza, da equipe do Nacional, resolveram agir de uma forma diferente para tirar a atenção dos adversários durante uma cobrança de falta.

Os atacantes baixaram os calções e ficaram com as cuecas aparecendo durante o lance. E parece que a ideia deu certo porque o goleiro Danilo Lerda, do Deportivo ficou totalmente desconcentrado e caiu na risada ao ver a cena que aconteceu na sua frente.

No entanto, a iniciativa louca de Bergessio e Trezza não deu em nada: nem em um gol do Nacional e tampouco em alguma punição. No fim, o Nacional venceu por 2 a 1, com direito a dois gols do veterano Bergessio de 36 anos, o jogo válido pela 15ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio. Contratado nessa temporada pelo Nacional, o ex-colorado D'Alessandro não participou da partida.