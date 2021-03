Esporte 31/03/2021 16:21 ADMAR PORTUGAL I DIÁRIO CUIABÁ Cuiabá anuncia empréstimo do atacante Clayson até fim da temporada Atleta fez 43 jogos e marcou três gols pelo Bahia na temporada passada e já está na Capital O Cuiabá Esporte Clube carimbou mais um reforço para a temporada 2021. O Dourado acertou, nesta terça (30), o empréstimo do atacante Clayson, vindo do Bahia com vínculo até o final do ano. Aos 26 anos, Clayson já desembarcou na capital mato-grossense, passou por exames médicos e assinou contrato. Sua documentação já foi enviada à CBF, que deve regularizar a situação do atacante nos próximos dias, divulgando seu nome no BID. O jogador foi revelado pelo União São João (SP), onde foi destaque na Copa São Paulo de 2012, aos 16 anos. Foi negociado com o Ituano, onde atuou de 2013 a 2015. Em 2017 o atacante ajudou a levar a Ponte Preta à final do Paulistão e foi eleito a revelação do campeonato. Logo após, assinou com o Corinthians por quatro temporadas, contribuindo para a conquista do Brasileirão em seu primeiro ano no clube, além dos dois títulos estaduais seguintes. Foram 112 jogos oficiais pelo Corinthians, com 14 gols marcados. Clayson foi vendido ao Bahia em junho de 2020 no valor de R$ 4 milhões. Pelo time baiano, ele realizou 43 jogos oficiais, anotando apenas três gols.

