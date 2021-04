Esporte 01/04/2021 05:43 ADMAR PORTUGAL I DIÁRIO CUIABÁ Nova Mutum e Cuiabá empatam em 1 a 1 no Valdir Wons O time da casa foi melhor o tempo todo e graças as belas defesas do goleiro Walter o Dourado manteve a invencibilidade Nova Mutum e Cuiabá Esporte Clube empataram em 1 a 1 em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Mato-grossense. O duelo foi no estádio Valdir Doilio Wons e graças ao goleiro Walter o Dourado saiu de campo mantendo a invencibilidade na competição. Os gols aconteceram na etapa final Josiel aos 28 e Welder aos 47. O Cuiabá é líder isolado com 14 pontos e Nova Mutum quarto colocado com 10. O Verdão da Massa ignorou o clube que vai disputar a Série a do Brasileirão deste ano e entrou em campo determinado a fazer o dever de casa. Foi melhor o tempo todo e graças as boas atuações do goleiro Walter. Que pelo menos em três vezes evitou o que seria gol certo do atual campeão mato-grossense. Na etapa final o Nova Mutum voltou determinado a superar o time da Capital e partiu para cima em busca do gol. O atacante Fernandinho, um dos melhores em campo, deu trabalho para a zaga do Dourado e também ao goleiro Walter. Mas não foi feliz em suas finalizações. O Dourado explorava os contra-ataques fulminantes e deu certo. Nas poucas vezes que chegou foi com perigo e numa delas abriu o placar aos 28 com o atacante Josiel, que aproveitou cruzamento de Rafael Gava da esquerda e levou a melhor. O Nova Mutum não se abalou o o gol e continuou pressionando o Dourado e aos 47 o zagueiro Welder deixou tudo igual ao levar a melhor sobre a zaga do Cuiabá, que falhou na marcação. E dois minutos depois o Noa Mutum teve a chance de virar, mas o goleiro Walter não deixou e fez bela defensa garantindo a igualdade no marcador. Na próxima rodada o Nova Mutum vai enfrentar o Dom Bosco na terça-feira (06) às 16h na Arena Pantanal enquanto o Cuiabá joga contra o União no domingo (04) às 9h também na Arena Pantanal NOVA MUTUM – 1 Gabriel; Cristian, Washington, Jorge e Gustavo; Miranda, Erick, Gabriel Vieira e Fernandinho (Lessa); Welder e Abú (Alexandre). Técnico: Willian de Mattia "Dema" CUIABÁ – 1 Walter; Lucas Ramon, Walber, Anderson Conceição e Uender (Alexandre Melo); Auremir, Guilherme Pato, Rafael Gava (Camilo) e Elvis; Josiel e Jonathan Cafu (Willian Corrêa). Técnico: Luiz Fernando Iubel Gols: Josiel (Cbá) aos 28; Welder (NM) aos 47 do 2º. Cartões amarelos: Washington e Lessa (NM); Rafael Gava (Cbá) Árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos. Auxiliares: Fábio Rodrigo Rubinho e Fernanda Krugger. Quarto árbitro é Antonio J. Molina. Local: Estádio municipal Valdir Doilio Wons, Nova Mutum

