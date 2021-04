Esporte 02/04/2021 05:51 Fernando Soares I Gazeta Digital Cuiabá oficializa Alberto Valetim como novo técnico da equipe O Cuiabá Esporte Clube anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do técnico Alberto Valentim, 46. O treinador chega na equipe cuiabana para comandar a clube na disputa da Série A do Brasileirão pela primeira vez na sua história. O mineiro já treinou equipes como Vasco, Palmeiras e Botafogo, onde chegou a ser campeão carioca no ano de 2018. Valentim também comandou o time catarinense Avaí e o Pyramides do Egito. Na época em que jogou profissionalmente, Valetim atuou nos clubes Athletico Paranaense, São Paulo Cruzeiro, Flamengo e os clubes italianos Siena e Udinese. Mais cedo, o novo comandante por meio de redes sociais fez o primeiro contato com os torcedores do clube.“Alô, torcedor do Cuiabá! Aqui é o Alberto Valentim. Muito feliz por ter acertado a minha chegada ao Dourado. Este clube que nos últimos anos vem crescendo a cada dia, com um projeto sólido, sério, com pessoas responsáveis. Podem ter certeza que eu, a minha comissão técnica, a comissão fixa, a diretoria e todos os jogadores faremos o máximo para esse clube fazer uma grande temporada na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021”, escrevou o novo técnico do Dourado.

