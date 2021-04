Esporte 04/04/2021 07:10 Vitória Lopes I Gazeta Digital Com 20 jogadores infectados, Federação adia partida do Nova Mutum A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) informou neste sábado que adiou a partida entre Nova Mutum e Dom Bosco, que estava agendada para esta terça-feira (6), devido a um "surto de covid-19" entre o elenco do Mutum. De acordo com informações do clube, 20 jogadores foram diagnosticados com a doença, além do técnico, William de Matias, conhecido com Dema. Os atletas foram isolados e permanecerão em quarentena por 10 dias, seguindo atestado médico. Ainda de acordo com o Nova Mutum, eles não apresentam sintomas fortes, apenas alguns com falta de paladar. Os treinos também foram suspensos. A Federação Matogrossense de Futebol informa que foi notificada na tarde da última sexta-feira (02), pelo Nova Mutum Esporte Clube, de um surto de Covid-19 em seu elenco de jogadores para a disputa do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi 2021. Após o envio do relatório completo e exames dos jogadores infectados, assinados pelos médicos do clube, a FMF adiou a partida entre Dom Bosco x Nova Mutum, que aconteceria nesta terça-feira (6), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Outra alteração na rodada, será o duelo entre Operário x Sinop. As equipes se enfrentariam nesta segunda-feira (5), às 16h, estádio Dito Souza, em Várzea Grande. O confronto passou para a terça-feira (6), e será realizado na Arena Pantanal, com o horário mantido - 16h. O Operário de Várzea Grande perdeu dois ex-jogadores nesta semana.

