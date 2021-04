Esporte 06/04/2021 18:14 Fernando Soares I Gazeta Digital Novo técnico do Cuiabá cita ambições do clube na Série A Em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira (6), o Cuiabá Esporte Clube apresentou o novo técnico Alberto Valentim, 46. O mineiro assinou contrato com o Auriverde e terá a companhia de Fernando Miranda como auxiliar-técnico e do analista de desempenho, português João Correia. Na primeira aparição frente às câmeras como novo comandante do Dourado, o treinador comentou que a grande motivação de ter aceitado a proposta do Cuiabá foi dada ao fato do clube ser organizado, ter ambições importantes e o grande crescimento na estrutura que dá bastante qualidade a todos os profissionais. Em contrapartida, Valentim enfatizou que não aceitará interferências da diretoria na escalação em jogos da equipe e que ele e os dirigentes compartilham os mesmos interesses e as mesmas ideias. “Estou sendo contratado para treinar equipe, escalar equipe e fazer parte da comissão técnica”, afirmou o comandante. O técnico se apresentou antes do previsto ao time cuiabano, visando acelerar o processo de entendimento entre jogadores e comissão técnica. Valentim iniciou os primeiros treinamentos na tarde desta terça-feira e na quarta-feira (7), o grupo irá realizar treinos em dois períodos, afim de intensificar a assimilação dos atletas com a filosofia de jogo do treinador. Alberto acredita que o principal ponto para uma boa gestão no elenco começa pela diretoria, mantendo a organização, saúde financeira e o comprometimento com todos os profissionais. Ascon Dourado Sobre a nova regra imposta pela CBF, na qual permite que clubes da Série A poderão trocar apenas duas vezes de técnico durante o campeonato, o treinador diz que o Cuiabá é conhecido pela política de não ter tantas trocas, mas explica que veio ao Dourado para entregar o melhor de si e frisa que o trabalho será pautado em bons resultados. Valentim revela que ele e a diretoria já conversaram e que planejam reforçar todos os setores do equipe, explicando que o trabalho na equipe será feito gradativamente e que através de treinamentos e de jogos, poderá detectar o que precisa ser mudado no plantel para a disputa das competições. “A ideia aqui é de, nesse primeiro momento, vivendo o presente, procurar vencer o Campeonato Mato-grossense para que pensemos depois na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série A. Queremos fazer um ótimo campeonato, com uma ótima colocação. Com as contratações feitas, a gente mantendo as peças que já temos, podemos fazer um campeonato bom. Nosso primeiro objetivo claro que é se manter na série A, não adianta querer enganar o torcedor. Mas sempre trabalhando por voos maiores, quem sabe até uma vaga na Copa Sulamericana” explicou o treinador. A estreia de Alberto Valentim está marcada para o próximo domingo (11), às 9h, onde o Cuiabá enfrenta o Luverdense pelo Campeonato Mato-grossense.

