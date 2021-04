Esporte 07/04/2021 08:03 Seminário estadual vai expor pesquisas, desafios e perspectivas da formação esportiva De 27 a 30 de abril, o projeto de aperfeiçoamento profissional continuado da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) retoma suas atividades com o Seminário Estadual Educação Física e Esporte. O evento de caráter formativo será transmitido online e está com inscrições abertas. Realizado por meio do projeto Escola de Formação em Esporte e Lazer da Secel, o seminário conta com a parceria do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro-MT) de Cuiabá e do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer (Rede Cedes-MT). Na programação serão expostos e debatidos temas sobre os desafios e perspectivas do esporte no contexto escolar, currículo e educação física, pedagogia do esporte, desenvolvimento de habilidades e gestão e educação paralímpica. As formações serão conduzidas por profissionais das áreas de treinamento e doutores em pesquisas de esporte e lazer. Dentre os ministrantes estarão o professor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Riller Reverdito, a professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Larissa Galatti, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Carine Collet, além de representantes do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e da Secel. “O acessso ao conhecimento possibilitado por esse seminário tem a intenção de fomentar o desenvolvimento do setor de esporte e lazer no estado”, destaca o secretário adjunto da Secel, Jefferson Carvalho Neves. Com certificação de 20 horas, o seminário abrange formação em tempo real pelo canal de YouTube do Cefapro/Cuiabá e conteúdos que devem ser acessados previamente. O evento é direcionado a professores, gestores, estudantes e demais profissionais do setor esportivo. Projeto Escola de Formação em Esporte e Lazer Iniciado em 2020, projeto desenvolvido pela equipe da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer da Secel tem o objetivo de ajudar no processo contínuo de aperfeiçoamento do setor esportivo em Mato Grosso. As capacitações foram oferecidas no formato online e atingiram sempre o número máximo de participantes. Os cursos ofertados gratuitamente já abordaram temas nas áreas de ensino de atletismo, políticas públicas, pedagogias esportivas, esportes de aventura e elementos de jogos e brincadeira, metodologias de treinamento, dentre outras. Seminário Estadual Educação Física e Esporte Data: de 27 a 30 de abril Inscrições até 26 de abril: AQUI

