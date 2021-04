Esporte 11/04/2021 16:25 Só Notícias Pato marca no fim e Cuiabá derrota o Luverdense na Arena Pantanal O Cuiabá venceu, há pouco, o Luverdense, em partida disputada na Arena Pantanal, na capital do Estado. O jogo terminou 1 a 0 para os donos da casa, com gol marcado por Guilherme Pato, no final do segundo tempo. Com o resultado, o Cuiabá segue líder isolado da competição com 20 pontos. Já o Luverdense permanece com sete em oitavo lugar. Na próxima rodada, que ainda não tem datas e locais definidos, o Cuiabá encara o Dom Bosco, fora de casa. O Luverdense, por outro lado, jogará em casa, contra o já rebaixado Poconé. Conforme Só Notícias já informou, com os resultados deste domingo foram definidos os oito classificados à próxima fase do Estadual. Por outro lado, Sinop e Poconé foram rebaixados, com a vitória do Dom Bosco.

