Esporte 12/04/2021 19:32 Lance! Conmebol divulga horários da fase de grupos da Libertadores Fluminense estreia na próxima quinta-feira contra o River Plate, Inter pega o Always Ready, Palmeiras visita o Universitario... confira (Foto: DIVULGAÇÃO/CONMEBOL) A Conmebol começou a divulgar as datas e horários dos confrontos da fase de grupos da Libertadores. As equipes brasileiras já sabem quando e onde enfrentarão seus adversários. O Palmeiras, atual campeão, estreia fora de casa, contra o Universitario, no dia 21/04, às 21h (de Brasília). Grupo A Grêmio ou Independiente del Valle estrearão em casa, no mesmo dia do Palmeiras, contra o Defensa y Justicia. Todos os confrontos do grupo já foram definidos. A segunda rodada terá um possível Palmeiras x Grêmio (caso a equipe sulista se classifique), no dia 27/04, às 21h30 (de Brasília). Confira os demais confrontos: Defensa y Justicia x Universitario - 28/04, às 19h Defensa y Justicia x Palmeiras - 4/5, às 21h30 Grêmio ou Ind. del Valle x Universitario - 5/5, às 19h Grêmio ou Ind. del Valle x Palmeiras - 11/5, às 21h30 Universitario x Defensa x Justicia - 12/5, às 23h Palmeiras x Defensa y Justicia - 18/5, às 19h15 Universitario x Grêmio ou Ind. del Valle - 18/5, às 21h30 Defensa y Justicia x Grêmio ou Ind. del Valle - 27/5, às 19h Palmeiras x Universitario - 27/5, às 19h Grupo B Deportivo Táchira x Olimpia - 20/4 Always Ready x Internacional - 20/4, às 19h15 Internacional x Deportivo Táchira - 27/4, às 19h15 Olimpia x Always Ready - 29/4 Internacional x Olimpia - 5/5, às 21h Always Ready x Deportivo Táchira - 5/5 Deportivo Táchira x Internacional - 11/5, às 19h15 Always Ready x Olimpia - 13/5 Deportivo Táchira x Always Ready - 19/5 Olimpia x Internacional - 20/5, às 21h Olimpia x Deportivo Táchira - 26/5 Internacional x Always Ready - 26/5, às 19h Grupo C Santos ou San Lorenzo x Barcelona - 20/4, às 19h15 The Strongest x Boca Juniors - 21/4 Boca Juniors x Santos ou San Lorenzo - 27/4, às 21h30 Barcelona x The Strongest - 28/4 Santos ou San Lorenzo x The Strongest - 4/5, às 19h15 Barcelona x Boca Juniors - 4/5 Santos ou San Lorenzo x Boca Juniors - 11/5, às 19h15 The Strongest x Barcelona - 11/5 The Strongest x Santos ou San Lorenzo - 18/5, às 19h15 Boca Juniors x Barcelona - 20/5 Barcelona x Santos ou San Lorenzo - 26/5, às 21h Boca Juniors x The Strongest - 26/5 Grupo D Fluminense x River Plate - 22/4, às 19h Bolívar ou Junior Barranquilla x Santa Fé - 22/4 Santa Fé x Fluminense - 28/4, às 21h River Plate x Bolívar ou Junior Barranquilla - 28/4 Santa Fé x River Plate Bolívar ou Junior Barranquilla x Fluminense - 6/5, às 19h Fluminense x Santa Fé - 12/5, às 21h Bolívar ou Junior Barranquilla x River Plate - 12/5 Fluminense x Junior Barranquilla ou Bolívar - 18/5, às 21h30 River Plate x Santa Fé - 19/5 River Plate x Fluminense - 25/5, às 19h15 Sante Fé x Junior Barranquilla ou Bolívar - 25/5 Grupo E Sporting Cristal x São Paulo - 20/4, às 21h30 Rentistas x Racing - 21/4 Racing x Sporting Cristal - 29/4 São Paulo x Rentistas - 29/4, às 21h Racing x São Paulo - 5/5, às 19h Rentistas x Sporting Cristal - 5/5 Sporting Cristal x Racing - 11/5 Rentistas x São Paulo - 12/5, às 19h São Paulo x Racing - 18/5, às 21h30 Sporting Cristal x Rentistas - 19/5 São Paulo x Sporting Cristal - 25/5, às 21h30 Racing x Rentistas - 25/5 Grupo G Vélez x Flamengo - 20/4, às 21h30 Unión La Calera x LDU - 21/4 Flamengo x Unión La Calera - 27/4, às 19h15 LDU x Vélez - 27/4 Unión La Calera x Vélez - 4/5 LDU x Flamengo - 4/5, às 21h30 Unión La Calera x Flamengo - 11/5, às 21h30 Vélez x LDU - 13/5 Vélez x Unión La Calera - 19/5 Flamengo x LDU - 19/5, às 21h Flamengo x Vélez - 27/5, às 21h LDU x Unión La Calera - 27/5 Grupo H Dep. La Guaira x Atlético Mineiro - 21/4, às 19h América de Cali x Cerro Porteño - 21/4 Atlético Mineiro x América de Cali - 27/4, às 21h30 Cerro Porteño x Dep. La Guaira - 28/4 Atlético Mineiro x Cerro Porteño - 4/5, às 19h15 Dep. La Guaira x América de Cali - 6/5 Dep. La Guaira x Cerro Porteño - 12/5 América de Cali x Atlético Mineiro - 13/5, às 21h Cerro Porteño x Atlético Mineiro - 19/5, às 21h América de Cali x Dep. La Guaira - 19/5 Cerro Porteño x América de Cali - 25/5 Atlético Mineiro x Dep. La Guaira - 25/5, às 21h30

Veja também sobre Conmebol grupos da Libertadores fase de grupos equipes brasileiras Voltar + Esporte