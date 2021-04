Esporte 13/04/2021 06:00 Em casa, União vence, rebaixa o Sinop e fecha em terceiro na tabela Foto: Reprodução Fechando a 8° rodada do Campeonato Mato-grossense o União, o Colorado de Rondonópolis, venceu o Sinop por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, no Estádio Luthero Lopes. O União jogava para cumprir tabela e com o resultado apenas subiu de posição, retornando ao terceiro lugar. Já o Sinop não tem mais chances matemáticas de deixar o Z2, e está rebaixado para a 2° Divisão do Mato-grossense. Apesar de estar melhor posicionado, o Galo do Norte tomou a iniciativa do jogo, visto as chances de continuar na elite do futebol mato-grossense. Mas, aos poucos, os mandantes retomaram o controle da partida. O único gol da partida foi anotado por Irapuan, ainda no primeiro tempo, om uma bela jogada. Agora a FMF irá divulgar as datas de realizações da segunda fse do campeonato.

