Geral 31/01/2020 09:38 Redação: Nativa News Jovem ferida em acidente de transito em Alta Floresta aguarda vaga em UTI Foto: Reprodução O acidente envolvendo um Uno e também uma Fan, preta, ocorreu na manhã ontem quinta-feira (30), na avenida Ariosto da Riva, próximo a câmara municipal. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a motocicleta foi atingida pelo veiculo Fiat Uno que arrastou pela via pública, parando somente após atingir outro veiculo, que estava na travessa U-5, aguardando para entrar na avenida. A jovem Lorraine Duelem de Souza de 25 anos foi encaminhada ao hospital regional e segue internada. Segundo informações de fonte da unidade hospitalar, o estado de saúde dela é considerado grave e está aguardando ser regulada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Estado. O veiculo Uno estava sendo conduzido Milton Silva (idade não informada), segundo ele estaria na Avenida Ariosto na faixa do meio e a condutora da Motocicleta Fan, estava na faixa ao lado esquerdo, ao entrar na travessa U-5 acabou colidindo com a motocicleta. As circunstâncias e as responsabilidades pelo acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

