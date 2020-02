UHE São Manoel inaugura sede da Associação das Mulheres do Porto de Areia em Paranaíta

Usina Hidrelétrica São Manoel construiu o prédio e disponibilizou os equipamentos para produção de doces em escala comercial.

A Empresa de Energia São Manoel - EESM inaugurou no dia 16 de fevereiro na Comunidade Sagrada Família, município de Paranaíta/MT, o prédio da sede da Associação das Mulheres do Porto de Areia – AMPA, que conta com cozinha industrial para produção de doces caseiros em escala comercial. A edificação com quase 100 m² de área construída, dispõe dos setores de panificação e processamento de doces. No prédio há ainda sala para escritório, banheiros e depósito. A EESM disponibilizou todos os equipamentos funcionais e operacionais para a produção, como fogão industrial, freezer, refrigerador, liquidificador, batedeira com capacidade para 28 quilos de massa, ralador e desfiador de alimentos, forno, mesas de serviço e balança digital. De material para escritório foram entregues mesa com cadeira, armário, estante de aço, notebook e impressora multifuncional. Lixeiras basculantes e recipientes para coleta seletiva também foram instalados.

A sede das Mulheres Doceiras do Porto de Areia foi construída com recursos do Projeto de Investimento Social da UHE São Manoel, fiscalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES e contou também com o apoio da Companhia Hidrelétrica Teles Pires na doação de parte dos materiais construtivos.

O evento de inauguração ocorreu com a presença das senhoras Iraci Tenutti, presidente da AMPA e Lucenilda Marchezin (vice-presidente), dos demais associados, de representantes da Usina Hidrelétrica São Manoel, do Sebrae - MT, da Empresa Matogrossense de Assistência e Extensão Rural (Empaer) e dos poderes executivo e legislativo de Paranaíta. “Um sonho de dez anos foi realizado e a casa das doceiras está pronta e equipada. O nosso sentimento é de gratidão a equipe da UHE São Manoel e demais parceiros. Agora o próximo passo é com nós da Associação, que temos que divulgar os produtos nos supermercados, feiras e pousadas da região. Temos que tornar os nossos doces conhecidos”, disse a presidente Iraci. A coordenadora de meio ambiente da Empresa de Energia São Manoel, Cleide Rocha afirmou que os doces produzidos se destacam pela qualidade do sabor e a inauguração da Sede da AMPA e Cozinha Industrial, além de trazer mais motivação aos associados, também apresenta oportunidades e grande incentivo no aproveitamento da agricultura familiar já que toda a matéria prima usada nos doces é oriunda dos sitiantes circunvizinhos a Associação. Cleide acrescentou ainda nesta nova fase de produção em escala industrial, a importância da parceria com vistas a divulgação e comercialização dos produtos.

A história da Associação começa quando mulheres da Comunidade Sagrada Família no município de Paranaíta necessitando de uma renda complementar e diante da grande quantidade de pés de coco nas proximidades de suas residências, decidiram se organizar para a produção de cocada, visualizando como uma boa oportunidade de geração de renda. Posteriormente as associadas agregaram à produção os doces de castanha, leite e buriti. Atualmente a Associação conta com 12 membros, sendo oito mulheres e quatro homens.

A Empresa de Energia São Manoel foi a concessionária outorgada pela União para implantar e operar a Usina Hidrelétrica São Manoel, situada no rio Teles Pires, entre os municípios de Paranaíta – MT e Jacareacanga – PA e tem capacidade instalada de 700 Megawatts (MW) de geração de energia, suficiente para abastecer 2,5 milhões de pessoas.