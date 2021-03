Detran-MT estabelece regras para realização das provas teóricas e práticas de direção no Estado

Em atendimento aos decretos estaduais n° 836 e 837, de 01 de março de 2021, e como forma de evitar a aglomeração de pessoas, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) estabeleceu novas regras para a realização das provas teóricas e práticas de direção no Estado.

As regras serão implementadas a partir da próxima segunda-feira (08.03), em caráter provisório e excepcional, nos municípios atendidos por banca fixa (incluindo Cuiabá e Várzea Grande) e com quantitativo acima de três autoescolas credenciadas.

Entre as regras estão:

- Proibição de aglomeração acima de 50 pessoas nos locais de prova;

- Os exames práticos realizados para categoria A (moto) serão transferidos para às 15h;

- A aplicação dos exames para a categorias B (carro) será em dois horários: às 7h e às 10h, distribuídos por ordem alfabética das letras iniciais das autoescolas;

- Para os municípios com até 03 autoescolas credenciadas, as alterações ficarão a critério da comissão de exames local;

- Proibição de ministrar aulas teóricas presenciais e práticas após às 19h;

Em caso de dúvidas e mais informações, entrar em contato com a Gerência de Exames Teóricos e Práticos, pelo e-mail: examesteoricosepraticos@detran.mt.gov.br

Prevenção ao Covid-19

Desde que retomou a aplicação das provas teóricas e prática de direção no Estado, no final de 2020, o Detran-MT vem tomando todas as medidas preventivas necessárias para evitar a proliferação do Covid-19, seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.

Entre as medidas aplicadas estão: uso obrigatório de máscaras por todos os profissionais credenciados, candidatos/condutores e examinadores; disponibilização, por parte das autoescolas, de álcool em gel com concentração mínima de 70%, ou produto similar específico para assepsia do candidato e do instrutor.

Também está proibida a presença de acompanhantes ou terceiros no local de prova, inclusive de candidatos não agendados.

"Desde o início da pandemia o Detran está implementando medidas para evitar a propagação do coronavírus, especialmente quanto a realização dos exames teóricos e práticos. Vamos cumprir os últimos decretos do Estado buscando alternativas seguras para manter a continuidade dos processos, sem comprometer o andamento das provas, pois sabemos que a interrupção dos exames práticos impacta diretamente nos credenciados e nos cidadãos que buscam pela CNH”, destacou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade.