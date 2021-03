Geral 19/03/2021 14:03 tecnoblog.net WhatsApp e Instagram ficam fora do ar nesta sexta-feira (19) WhatsApp e WhatsApp Web caíram e dão erro de conexão; Instagram mostra mensagem “5xx Server Error” WhatsApp (Imagem: Webster2703/Pixabay) O WhatsApp e o Instagram estão fora do ar na tarde desta sexta-feira (19). Por volta das 14h25, o aplicativo de mensagens parou de se conectar, tanto no celular quanto no WhatsApp Web. O Instagram também caiu, mostrando o erro “5xx Server Error” em sua interface web. Relatos dão conta de que a falha afeta usuários do mundo todo, inclusive do Brasil. No WhatsApp, a clássica mensagem “Conectando…” persiste no topo das telas de conversas. Enquanto isso, o WhatsApp Web tenta repetidamente se conectar até desistir (e pedir para você se certificar de que seu computador está ligado à internet). O Downdetector, que monitora indisponibilidades de serviços na internet, indica que usuários do Brasil, Colômbia, Chile e Argentina são os mais afetados pela queda na América do Sul. Instagram caiu: “Não foi possível atualizar o feed” O Instagram, também de propriedade do Facebook, é igualmente afetado pela indisponibilidade. A interface web mostra apenas a mensagem “5xx Server Error”. Já o aplicativo móvel exibe o erro “Não foi possível atualizar o feed” assim que é aberto. A tela principal, com o feed das últimas fotos publicadas, está em branco para boa parte dos usuários.

