Geral 22/03/2021 06:03 R7 Nascidos em maio podem atualizar Caixa Tem a partir desta segunda Foto: Marcello Casal Jr./AgBR O calendário para a atualização do aplicativo Caixa Tem libera a partir desta segunda (22) os nascidos em maio. Os usuários poderão atualizar os dados cadastrais durante o mês de março. Segundo a Caixa, a ação tem o objetivo de oferecer mais segurança, vantagens e praticidade aos clientes. O aplicativo é usado para movimentação e pagamento do auxílio emergencial, que será retomado a partir de abril, com quatro parcelas de R$ 250 em média. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou na quinta-feira (18) que a atualização do aplicativo vai impedir as fraudes. "No primeiro pagamento, como muitas pessoas não tinham cadastro, houve problemas que foram corrigidos. Na atualização do aplicativo Caixa Tem, pedimos foto com documento, o que elimina a zero o risco de fraude", explicou Guimarães. Segundo ele, mais de 5 milhões de pessoas já atualizaram o aplicativo. A atualização é feita totalmente pelo celular e não é preciso ir até uma agência do banco. Basta acessar o aplicativo e seguir as orientações A medida é realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos clientes. Nesta segunda-feira, os nascidos em maio e, na terça (23), os nascidos em junho. A atualização segue esta sequência até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro. Calendário para atualização do aplicativo

A partir de 14/3 - nascidos em janeiro

A partir de 16/3 - nascidos em fevereiro

A partir de 18/3 - nacidos em março

A partir de 20/3 - nascidos em abril

A partir de 22/3 - nascidos em maio

A partir de 23/3 - nascidos em junho

A partir de 24/3 - nascidos em julho

A partir de 25/3 - nascidos em agosto

A partir de 26/3 - nascidos em setembro

A partir de 29/3 - nascidos em outubro

A partir de 30/3 - nascidos em novembro

A partir de 31/3 - nascidos em dezembro Como atualizar

- Para efetivar a atualização, o usuário deve acessar a conversa “Atualize seu cadastro” no aplicativo. - Neste campo, enviar a documentação solicitada: foto (selfie) e documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço). - O envio é feito totalmente pelo celular, sem necessidade de ir até uma agência.

Poupança digital Já são 107 milhões de contas poupança social digital desde abril de 2020. O serviço foi criado para o pagamento dos benefícios emergenciais que ajudaram a reduzir os impactos causados pela pandemia. Além do auxílio emergencial, o serviço também garantiu o pagamento do Saque Emergencial do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda). Desde dezembro de 2020, os beneficiários do Programa Bolsa Família e do abono salarial PIS (Programa de Integração Social) também estão sendo contemplados com a poupança social digital e começaram a contar com o aplicativo Caixa Tem.

