Meio Ambiente 19/10/2020 05:59 Conheça cinco apps para se manter informado durante as Eleições 2020 m um cenário onde a internet é cada vez mais ocupada para fins políticos, sobretudo após o distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19, é de suma importância saber utilizar os dispositivos digitais para manter-se atualizado durante o período de eleições municipais e se informar sobre os candidatos. Para o pleito de 2020, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou cinco aplicativos a fim de ajudar não somente os eleitores mas também os mesários e candidatos: Boletim de Mão, Mesário, e-Título, Pardal e Resultados. Todos os apps, que visam oferecer maior transparência e praticidade nestas eleições, estão disponíveis em lojas virtuais como Google Play e App Store. Conheça os aplicativos e suas funções e-Título A função do e-Título é ser uma espécie digital do título eleitoral. Por meio do dispositivo, é possível saber o endereço do local de votação e obter informações sobre a situação eleitoral. O app permite, ainda, emitir certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, o que pode ser obtido mesmo no dia da eleição. Aos eleitores que no dia da votação estiverem distantes de seu domicílio eleitoral, eles poderão usar o aplicativo para justificar a ausência. A mais recente atualização do aplicativo permite realizar a justificativa por tablet ou celular, assim, oferecendo a possibilidade de que as pendências com a Justiça Eleitoral sejam resolvidas. Boletim na Mão O aplicativo Boletim na Mão permite a obtenção dos resultados apurados nas urnas pelo celular ou tablet, e fornece ao eleitor todo o conteúdo dos BUs (Boletins de Urna) – documento que contém o total de votos recebidos pelos candidatos em cada seção – impressos ao final dos trabalhos da seção eleitoral. No app, o eleitor pode, a partir da leitura do código QR Code impresso no boletim das seções eleitorais, conferir se os dados coletados correspondem aos divulgados posteriormente pelo TSE. Resultados Diferente do Boletim de Mão, o app Resultados oferece, após findadas as eleições, acompanhar a contagem dos votos no país e conferir a quantidade de votos candidato por candidato, de acordo com seu interesse e pesquisa no aplicativo. O dispositivo passou por atualizações e mudanças em seu layout e na exibição do Boletim de Urna de cada seção eleitoral. Mesário A todos que foram convocados ou voluntários para colaborar nestas eleições, o aplicativo Mesário fornece informações e detalhes sobre como funcionam as eleições em todo seu processo, além de instruções sobre a atividade dos mesários nas seções eleitorais. Com a função de preparar aqueles que trabalharem na função de mesário, em 2020 o aplicativo oferecerá um treinamento, no qual cada aula será organizada em blocos de assuntos, como os documentos exigidos aos eleitores, a preparação da seção eleitoral, os materiais disponibilizados para cada local de votação, entre outros. A cada etapa concluída, a fase seguinte do treinamento é desbloqueada no aplicativo. Ao final de cada bloco, o aluno passa por um teste de perguntas para confirmar os conhecimentos adquiridos na aula anterior. Pardal O aplicativo Pardal, que existe há seis anos, incentiva o cidadão a atuar como fiscal da eleição contra propagandas irregulares, e tem como objetivo auxiliar a apuração dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) e do Ministério Público Eleitoral.

Voltar + Meio Ambiente