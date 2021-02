Meio Ambiente 18/02/2021 05:22 Agência Brasil Salles e Araújo discutem meio ambiente com representante dos EUA Reunião por videoconferência ocorreu nesta quarta-feira © Leonardo Milano/ICMBio Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, realizaram uma teleconferência nesta quarta-feira (17) com o enviado presidencial para o clima do governo dos Estados Unidos (EUA), John Kerry, para discutir mudanças climáticas e o combate ao desmatamento. Kerry foi nomeado em novembro como principal representante da gestão de Joe Biden nas questões sobre clima e meio ambiente. Em nota, o Itamaraty destacou que a reunião serviu para "aprofundar o diálogo bilateral nas áreas mencionadas, com processo estruturado em encontros frequentes, em busca de soluções sustentáveis e duradouras aos desafios climáticos comuns". Em vídeo postado nas redes sociais, o ministro Ricardo Salles informou que além de mudanças climáticas, Amazônia e a Conferência das Partes (COP) sobre o clima das Nações Unidas, a reunião também tratou de um evento que está sendo organizado pelo governo norte-americano sobre meio ambiente. O Earth Summit está programado para o dia 22 de abril, em Washington. "Importante assunto porque é a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar dos diversos temas, dentre eles, aqueles recursos relativos aos créditos de carbono, tão importantes para o nosso cuidado com a Amazônia", afirmou. Também em postagem nas redes sociais, o chanceler Ernesto Araújo comentou sobre a reunião. "O diálogo e a cooperação sobre meio ambiente e clima serão mais um elemento agregador na parceria Brasil-EUA que continuamos construindo", disse.

