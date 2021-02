Meio Ambiente 23/02/2021 06:01 Capitania Fluvial de Mato Grosso promove ação de combate ao lixo durante Operação “Verão 2020-2021” Como parte das ações da Operação “Verão 2020/2021” – Todos por uma Navegação Segura, a Capitania Fluvial de Mato Grosso (CFMT) realizou, nos dias 13 e 14 de fevereiro, ação de limpeza nos rios Cuiabá e Teles Pires. No dia 13 de janeiro, foi feita retirada de lixo no Rio Cuiabá, em Cuiabá (MT). A Marinha do Brasil (MB) contou com o apoio da Defesa Civil, da Guarda Municipal de Várzea Grande e de professores e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Além do recolhimento de lixo, foram distribuídos álcool em gel com repelente à comunidade ribeirinha da região, como medida de prevenção à Covid-19 e dengue. Entrega do álcool em gel com repelente No dia 14, militares da CFMT apoiaram a 10ª edição do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires, um dos maiores eventos de preservação ambiental do Brasil. O mutirão retirou lixo em um trecho de aproximadamente 200 quilômetros de extensão, onde abrangeu os municípios de Alta Floresta, Paranaíta e Carlinda (MT). Nos dois dias de ação, foram retiradas aproximadamente 80 toneladas de lixo. Todo o material recolhido dos rios e suas margens foi destinado a um local adequado e, após análise, será enviado para reciclagem. A ação de limpeza e retirada de lixo teve como objetivo promover a conscientização da sociedade quanto à poluição dos rios e suas consequências ao meio ambiente, à economia e à saúde humana.

Voltar + Meio Ambiente